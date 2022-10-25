免針紙｜行會通過修例賦權醫衞局長廢除　明先訂後審　政府：符合最佳利益

【有線新聞】廢除免針紙司法覆核案政府敗訴，政府決定修例而非上訴，認為做法符合香港最佳利益，會「先訂立後審議」賦權醫衞局局長廢除免針紙，明天生效。

政府早前宣布廢除兩萬多張免針紙，高等法院認為法例沒有列明政府有權這樣做。事隔四日，政府說仔細考慮法律意見、公眾利益、上訴涉及的時間和這批免針紙的期限，認為最合適的做法是修例而非上訴，形容這符合香港的最佳利益。

政府會刊登憲報、訂立新規例賦權醫務衞生局局長可以宣告特定免針紙無效，或宣告某位醫生發出所有免針紙無效，前提是，局長有合理理由懷疑某位註冊醫生簽發免針紙前未有做臨床評估，亦要考慮特定時間內發出免針紙的數量、模式和方式等，疫苗通行證制度是否有紕漏。新規例會用「先訂立後審議」的方式，星期三提交立法會，同日生效。

據了解，七名醫生涉嫌濫發的兩萬多張免針紙有約4,000張就快到期失效，未過期的，300多人已領取新的免針紙，有1,000人打了第一針，餘下還有近1.5萬張。修例後，醫衞局局長盧寵茂可以廢除這些免針紙。

另外，政府又宣布疫苗通行證規例有效期延長半年至明年6月尾。