【有線新聞】房屋局公開簡約公屋單位初步設計。

局長何永賢在社交網站上載四至五人單位初步設計，單位採用開放式設計，何永賢說單位會有獨立洗手間、冷氣機及熱水爐，亦有煮食空間，具體單位布局將按項目而定，布置則由住戶自行構思。

施政報告提出未來五年興建三萬伙簡約公屋，首批一千伙將於2024至25年度落成。