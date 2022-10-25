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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
類鼻疽｜增三確診 兩人沒去過深水埗 擬納法定呈報傳染病
【有線新聞】本港多3人確診類鼻疽，今年累計有34宗個案，政府計劃將類鼻疽納入法定須呈報傳染病。
其中一宗新增的類鼻疽個案是一名89歲有長期病患的男人，住深水埗一幢私樓，本身有糖尿病、大腸癌等，目前情況穩定。另外兩宗新增類鼻疽確診，分別88歲和69歲，他們發病前沒去過深水埗、沒飲用未煲過的水，初步排除感染與食物有關，兩人情況穩定。
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