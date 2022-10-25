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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
有議員促加強師生認識黨史、架構體制 教育局：理所當然 倡學校慶祝建黨周年
【有線新聞】立法會研究推動國民及國安教育小組委員會會議，有議員要求加強師生認識共產黨歷史、架構體制，教育局說會朝着這目標檢視。
選委會界別（民建聯） 郭玲麗：「會否在培訓內容中要加強教師認識國家執政黨？因大家都知道，沒有共產黨就沒有新中國，也不會有今天的香港。」選委會界別（教聯會）鄧飛：「局方有否計劃推動在國情教育方面，增加執政黨體制的基本教育？」
教育局副局長施俊輝：「這些都是理所當然。關於認識國家體制、政治體制、國家機關等，我認同可以檢視。現時有國民教育年曆，明年7月1日中國共產黨建黨102周年，其實有建議活動在學校可以做，其實有空間、也有機會在學校現行教學讓同學認識國家執政黨。」
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中共中央政治局會議 強調加強黨中央集中統一領導
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