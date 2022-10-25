免針紙｜政府明修例　郭卓堅表明再入稟　湯家驊稱非輸打贏要　病人組織指做法如繞過裁決

【有線新聞】司法覆核廢除免針紙勝訴的郭卓堅表明會再挑戰修例，有病人組織質疑政府用行政修訂繞過法庭判決。

政府一宣布修例賦權醫衞局局長廢除免針紙，原本贏了官司的郭卓堅隨即說會再提出挑戰。「為甚麼政府不去上訴？就是因為沒有法理，現在是將一件沒有法理的東西強行立法，是破壞整個香港的法治精神，是完全違反基本法及人權法。」

本身是資深大律師的行會成員湯家驊就說，相信今次政府不會輸。「這次新的規例是透過合法渠道修例，不存在規例不合法。立法目標不是隨便容許一些人行使虛假文件騙飲騙食，所以法官說不可阻止這些人，即是規例寫得不好，達不到這目的，我們的責任是要堵塞這個漏洞，這不是輸打贏要。」

有病人組織說一早已經預計了政府會修例，不過擔心做法會對社會帶來負面影響。病人政策連線主席林志釉：「可能會給人錯覺是，政府的處理方法如果法庭不認同，就用行政措施作出修訂，繞過法庭判決的效果，可能會令人擔心在司法程序以外，我們是否還可依賴法庭判決保障市民基本權利。」

林志釉又說，現時香港每日都維持幾千宗個案，當局亦放寬舉行七人欖球等大型活動，疫苗通行證是否要繼續用，政府應該要仔細考慮。