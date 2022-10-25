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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
美酒佳餚巡禮下月舉行 將派五萬張電子優惠券
【有線新聞】旅發局下月舉行美酒佳餚巡禮，會派發五萬張電子優惠券。
市民及旅客下月3日及17日，早上10時登入旅發局網站，先到先得領取優惠券，再換領免費雞尾酒及美酒佳餚套餐。市民亦可以自費到370間酒吧及餐廳享用特色雞尾酒及小食，每款100元，以及以150元到過百間有海景的餐廳享用美酒佳餚套餐，旅發局動用1,000萬元資助餐廳及酒吧。
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