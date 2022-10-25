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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
全日面授｜教局暫緩下月中學九成三針要求 小學七成學生兩針可全日上課
【有線新聞】教育局宣布，暫緩要求中學九成學生打齊三針才能全日面授的安排。
原訂下月1日起，同校90%中學生打齊三針才能恢復全日面授課，教育局說安排將會暫緩，全日面授的條件維持在70%學生，打齊兩針至少14天，直至明年1月31日。中學生如果想參與課外活動仍需要打齊三針。
至於小學由12月1日起，如果70%學生打齊兩針至少14天就可申請恢復全日面授，即日起如果個別小學生打齊兩針，學校亦可安排他們在放學後或另一個半日參加非學術性的課外活動，他們在校內也可參加不戴口罩的活動。
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