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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
中大校徽｜校董會同意復用舊校徽 有校董促獨立調查、冀校方交代細節
【有線新聞】中大換校徽事件引起校董不滿，校董會開會討論後同意回復用舊校徽，有校董要求獨立調查換校徽事件
新界北（民建聯）立法會議員劉國勳：「一切還原基本步，另外也要求做獨立調查，調查整件事的程序，問過甚麼人、用了多少錢，是誰下的決定。」
飲食界（自由黨）立法會議員張宇人：「（校董會）主席應調查整件事，找外面的公司有沒有落標書？到設計了後為何不拿來校董會給我們看、選擇？有沒有甚麼好的，或是決定？」
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