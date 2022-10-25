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2022年10月25日
港聞
新聞資訊
中聯辦開領導班子會議 學習二十大精神、貫徹一國兩制
【有線新聞】中聯辦召開領導班子會議，說要學習二十大精神，堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持特區政府依法施政。
會議由中聯辦主任駱惠寧主持，會上說二十大報告有關港澳的工作論述是歷來最重份量，體現中央高度重視一國兩制，形容香港由亂到治是中共和國家突出成就之一；又說深刻認識寫入黨章的「兩個確立」確立習近平為黨核心及指導地位。
中聯辦說要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，堅持依法治港，完善一國兩制制度體系。
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