中聯辦開領導班子會議　學習二十大精神、貫徹一國兩制

【有線新聞】中聯辦召開領導班子會議，說要學習二十大精神，堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持特區政府依法施政。

會議由中聯辦主任駱惠寧主持，會上說二十大報告有關港澳的工作論述是歷來最重份量，體現中央高度重視一國兩制，形容香港由亂到治是中共和國家突出成就之一；又說深刻認識寫入黨章的「兩個確立」確立習近平為黨核心及指導地位。

中聯辦說要全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，堅持依法治港，完善一國兩制制度體系。