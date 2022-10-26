年宵市場明年1.16舉行　續不設快餐乾貨　攤位下月公開競投

【有線新聞】明年農曆年宵市場下月9日起分批公開競投，繼續不設乾貨及快餐攤位。

年宵明年1月16日至22日、在15個地點舉行，設有922個攤位，只提供濕貨攤位銷售年花，食環署說，不設快餐攤位，以免入場人士除口罩進食，增加病毒傳播風險。