返回
按輸入鍵開始搜尋

年宵市場明年1.16舉行　續不設快餐乾貨　攤位下月公開競投

【有線新聞】明年農曆年宵市場下月9日起分批公開競投，繼續不設乾貨及快餐攤位。
年宵明年1月16日至22日、在15個地點舉行，設有922個攤位，只提供濕貨攤位銷售年花，食環署說，不設快餐攤位，以免入場人士除口罩進食，增加病毒傳播風險。
上一條影片 韓國自由行2022｜戶外無需戴口罩？入境必知5件事　簽證文件＋PCR核酸檢測＋疫苗要求
下一條影片 港鐵10.27送$60優惠券　合共派40,000張　4步教你輕鬆領取
客戶服務