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2022年10月26日
港聞
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年宵市場明年1.16舉行 續不設快餐乾貨 攤位下月公開競投
【有線新聞】明年農曆年宵市場下月9日起分批公開競投，繼續不設乾貨及快餐攤位。
年宵明年1月16日至22日、在15個地點舉行，設有922個攤位，只提供濕貨攤位銷售年花，食環署說，不設快餐攤位，以免入場人士除口罩進食，增加病毒傳播風險。
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