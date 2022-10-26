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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
甯漢豪指計劃明年交草案精簡地契續期 擬到期前刊憲宣布延期安排
【有線新聞】施政報告提出精簡地契續期安排，發展局局長甯漢豪指，政府計劃明年提交條例草案，在地契到期前兩至三年，透過刊憲宣布續期安排。
甯漢豪：「過去地政總署簽名，簽完名還要找自己的銀行，又再簽個一些按揭，其實大家認為很困難。我們現在打算未來有法例，明年提出的法律，每一年總有一些地契會到期，我們在他到期前的兩三年，我們便透過刊憲一系列某年到期的地契，我們就宣示、我們會延續它。」
施政報告又建議放寬申請強拍門檻，甯漢豪指初步構思會在土地註冊處成立新辦事處外聘法律，估值及社工支援等專業服務，確保小業主不會被剝削。
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