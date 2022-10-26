據報河南鄭州富士康廠區嚴格封控多日　有員工投訴物資不足

【有線新聞】內地周二新增的新型肺炎本地個案繼續破千宗。河南鄭州富士康廠區被指已連續多日實施嚴格封控管理，包括禁止30萬員工堂食，有員工投訴物資供應不足。

河南此輪疫情未算特別嚴重，周二單日新增24宗病例，大部分都在鄭州。不過富士康鄭州科技園早在上周三，已透過官方微信帳號通報，稱配合政府防疫措施，不得在園區餐廳堂食；公司會免費提供三餐，但全部員工要返回宿舍用膳，並禁止他們在園區內除口罩，涉及30萬名員工。

網上有消息指，園區已連續多日實施嚴格封控管理。有片段聲稱是員工得知園區封控後打算集體撤離，但遭到防疫人員阻止。

有不少富士康員工在網上發文稱，公司未按照承諾提供三餐，導致他和家人要捱餓。有片段聲稱因物資嚴重不足，大批員工得悉有物資送到，都爭先恐後搶拿物資；又稱有員工確診後被迫離開宿舍範圍，要另外睡在倉庫內甚至街上，批評園內管理混亂。

內地周二新增1241宗本地病例。山西最多，有218宗，大部分來自太原市。截至周二，當地此輪疫情已累計有595宗陽性個案，市內中高風險區增至77個。

新疆有138宗，內蒙古114宗。廣東112宗個案，73宗在廣州，江門11宗，佛山10宗，其餘分布在梅州、深圳和揭陽等。北京有20宗，都是在隔離管控中發現。

上海有19宗，當地即日起啟動吸入式新型肺炎疫苗加強接種。該疫苗由康希諾生物生產，是上個月獲國家藥監局緊急使用授權批准以來，首次大規模接種，適用於18歲或以上無基礎疾病人士。

福建、青海、湖南等地都有個案。