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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
上水六旬工人疑從貨櫃墮下 昏迷送院
【有線新聞】上水有工人從貨櫃墮下受傷昏迷。
工人經初步急救，由救護車送到沙田威爾斯醫院，要戴上氧氣罩和頸箍，協助穩定傷勢。
上午9時許，一名62歲工人在馬會道的貨倉爬上梯，登上貨櫃頂工作，懷疑失足墮地受傷。警方列作工業意外，並通知相關部門跟進。
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