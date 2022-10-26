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上水六旬工人疑從貨櫃墮下　昏迷送院

【有線新聞】上水有工人從貨櫃墮下受傷昏迷。
工人經初步急救，由救護車送到沙田威爾斯醫院，要戴上氧氣罩和頸箍，協助穩定傷勢。
上午9時許，一名62歲工人在馬會道的貨倉爬上梯，登上貨櫃頂工作，懷疑失足墮地受傷。警方列作工業意外，並通知相關部門跟進。
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