海關拘捕兩男涉變賣貴金屬洗黑錢　涉款35億

【有線新聞】海關破獲歷來最大宗洗黑錢案，兩名男子涉嫌變賣貴金屬洗黑錢達35億元。海關說香港買賣貴金屬不具名，增加洗黑錢的風險。

海關上星期五在葵聯邨拘捕48歲男子，報稱工程技工、月入兩萬元；海關同日拘捕另一名30歲男子，報稱工人、月入一萬元。兩人互不認識，唯一關連是過去兩年到押運公司提取了8.4噸不明來歷的貴金屬，再變賣給同一間貴金屬及珠寶公司。

變賣的款項有六億直接轉給本地空殼公司，大部分轉帳到兩人名下的公司戶口，兩人報稱公司做電子產品或貿易生意，海關認為業務性質與他們的交易對手不相符。海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍：「貴金屬交易一直以來都是具有洗黑錢的風險，由於貴金屬的價值高昂，體積小、易於運送，而且往往在香港暫時仍然可以不具名買賣。」

海關有組織罪案調查科財富調查指揮官黃貞富：「48歲被捕男子涉嫌曾向銀行提供文件，嘗試證明銀行裡的可疑大額交易資金，我們懷疑文件很可能是偽造。」

海關檢獲多部電話、電腦、貴金屬公司交易及銀行文件等，除了變賣貴金屬的錢，亦有本地空殼公司過數給他們，兩人戶口分別接收過17億和12億懷疑黑錢，極短時間內再轉帳到空殼公司、離岸戶口，或透過找換店匯出到內地等。