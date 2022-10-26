迎接板球東亞盃 香港女子隊展望新力量

【有線新聞】香港女子板球代表隊，出發到日本大阪參加東亞盃。隊長陳嘉瑩指，即使今次以老帶新，但新人最近表現，反而鼓舞了一班舊隊員。

香港女子板球隊隊長陳嘉瑩：「香港目前在東亞區排第一，即使世界排名，都比中國、南韓、日本為高。」

準備東亞盃前夕，「全明星賽」成為香港女子板球隊，大隊員與新秀一次磨合的好機會。30位球員分成星隊及噴射機。兩隊都分別有經驗豐富的港隊代表，亦有青年軍加入，以實戰為未來準備。

港隊隊長陳嘉瑩得到122分，帶領粉紅衫的星隊獲勝。勝負還是其次，一眾19歲以下的新秀，演出有驚喜才最重要。

香港女子板球隊隊長陳嘉瑩：「那一場比賽中，其實能夠令對方出局的球員，都是新球員，都是一眾有潛質的年青球員。有一種感覺是，年青球員慢慢開始追上我們的步伐，是很好的事。一些新的球員加入，她們的態度或她們對比賽的熱情，令我們重拾當初想打板球的感覺。」

過往的東亞盃，由中國、日本、南韓及香港角逐。疫情之下，國家隊與南韓今屆未能參賽，賽事變成香港與日本，以四場系列賽分高下。

香港女子板球隊隊長陳嘉瑩：「其實我們希望四場都能贏，希望每場都用全力。每場比賽都有得著、經歷離開。今次也會帶一些新球員，希望給她們多一點比賽經驗。」

香港目前世界排名21，陳嘉瑩表示，代表隊會爭取參加更多比賽搶分，令排名進一步攀升。