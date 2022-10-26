鄧炳強指正與電訊商研究防電騙　專責小組攔截可疑來電　設標示提醒用戶

【有線新聞】近年電話騙案增加，保安局局長鄧炳強說，政府正與電訊營辦商研究，收到可疑來電會有標示。

九龍中楊永杰：「能否建立系統，自動將懷疑是騙案的海外電話自動攔截？」

鄧炳強：「我們與通訊事務管理局辦公室以及各大電訊商，有專責小組正做工作將可疑來電攔截，如果覺得十分可疑的話，會在來電上有標示，提醒用戶（電話）非常可疑。」