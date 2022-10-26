i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月26日
港聞
新聞資訊
鄧炳強指正與電訊商研究防電騙 專責小組攔截可疑來電 設標示提醒用戶
【有線新聞】近年電話騙案增加，保安局局長鄧炳強說，政府正與電訊營辦商研究，收到可疑來電會有標示。
九龍中楊永杰：「能否建立系統，自動將懷疑是騙案的海外電話自動攔截？」
鄧炳強：「我們與通訊事務管理局辦公室以及各大電訊商，有專責小組正做工作將可疑來電攔截，如果覺得十分可疑的話，會在來電上有標示，提醒用戶（電話）非常可疑。」
上一條影片
英冠 般尼1:0諾域治
下一條影片
美日韓副外長舉行三方會談討論印太區內合作
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
一線搜查｜光顧醫美療程臉被化學燒傷留黑印 女事主求賠償 美容院：我哋都好無辜