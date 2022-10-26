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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
立法會議員接種新型肺炎及季節性流感疫苗 籲市民盡快打針
【有線新聞】50多名立法會議員接種新型肺炎疫苗和季節性流感疫苗。
在立法會，主席梁君彥帶領議員一同打針，公務員事務局局長楊何蓓茵、醫務衞生局局長盧寵茂、副局長李夏茵亦有到場，他們呼籲市民盡快打針。
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