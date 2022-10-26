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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
澳門下月恢復旅行團入境 領隊導遊每七日核酸檢測 團友現紅黃碼、感染症狀須送院
【有線新聞】澳門更新赴澳內地旅行團防疫指引，要求領隊及導遊工作期間，至少每七天接受一次核酸檢測。
澳門預計下個月恢復內地旅行團入境，領隊及導遊除非休假或者停止接待旅行團多過三天，才可中斷檢測，否則每星期至少做核酸檢測一次。當局亦要求領隊及導遊詳細記錄活動行程，包括出入時間、每天為團友量體溫及檢查澳門健康碼。如果團友出現紅、黃碼，或者出現感染症狀，必須將團友送院，並且向旅行社匯報。
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