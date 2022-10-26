法官及司法人員薪酬上調2.5%　追溯至今年4月

【有線新聞】法官及司法人員薪酬獲上調2.5%，追溯至今年4月生效。

司法人員薪常會考慮司法機構招聘和挽留人手的情況、香港整體經濟、政府財政等共12項因素，建議上調法官及司法人員薪酬2.5%，追溯至今年4月1日起生效，獲行政長官會同行政會議接納，將會向立法會財委會申請批准。