周二男子踏單車屯門公路撞田螺車亡　警籲目擊市民協助調查

【有線新聞】屯門一名騎單車的男子周二被田螺車撞倒死亡，警方呼籲目擊市民協助調查。

周二下午約2時，一輛田螺車駛至藍地交匯處、撞倒一架單車，並將單車拖行20多米，騎單車的65歲男子送院搶救後不治。警方呼籲目擊的駕駛者，如行車記錄儀拍攝到意外經過，盡快聯絡警方。