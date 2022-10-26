返回
按輸入鍵開始搜尋

周二男子踏單車屯門公路撞田螺車亡　警籲目擊市民協助調查

【有線新聞】屯門一名騎單車的男子周二被田螺車撞倒死亡，警方呼籲目擊市民協助調查。
周二下午約2時，一輛田螺車駛至藍地交匯處、撞倒一架單車，並將單車拖行20多米，騎單車的65歲男子送院搶救後不治。警方呼籲目擊的駕駛者，如行車記錄儀拍攝到意外經過，盡快聯絡警方。
上一條影片 法官及司法人員薪酬上調2.5%　追溯至今年4月
下一條影片 將軍澳足球訓練中心山坡現疑戰時迫擊炮　爆炸品處理課人員當場引爆
客戶服務