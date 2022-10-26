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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
將軍澳足球訓練中心山坡現疑戰時迫擊炮 爆炸品處理課人員當場引爆
【有線新聞】將軍澳賽馬會足球訓練中心一處山坡發現懷疑戰時迫擊炮。
警方爆炸品處理課人員封鎖現場附近約50米範圍，下午3時45分引爆炸彈。
有工人中午1時許，在環保大道足總足球訓練中心一處山坡清除雜草時，發現一個呈水樽形狀的可疑物品，約30厘米乘10厘米。
警方到場後疏散場內人士，消防員到場戒備。
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