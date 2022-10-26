將軍澳足球訓練中心山坡現疑戰時迫擊炮　爆炸品處理課人員當場引爆

【有線新聞】將軍澳賽馬會足球訓練中心一處山坡發現懷疑戰時迫擊炮。

警方爆炸品處理課人員封鎖現場附近約50米範圍，下午3時45分引爆炸彈。

有工人中午1時許，在環保大道足總足球訓練中心一處山坡清除雜草時，發現一個呈水樽形狀的可疑物品，約30厘米乘10厘米。

警方到場後疏散場內人士，消防員到場戒備。