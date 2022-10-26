返回
按輸入鍵開始搜尋

將軍澳足球訓練中心山坡現疑戰時迫擊炮　爆炸品處理課人員當場引爆

【有線新聞】將軍澳賽馬會足球訓練中心一處山坡發現懷疑戰時迫擊炮。
警方爆炸品處理課人員封鎖現場附近約50米範圍，下午3時45分引爆炸彈。
有工人中午1時許，在環保大道足總足球訓練中心一處山坡清除雜草時，發現一個呈水樽形狀的可疑物品，約30厘米乘10厘米。
警方到場後疏散場內人士，消防員到場戒備。
上一條影片 周二男子踏單車屯門公路撞田螺車亡　警籲目擊市民協助調查
下一條影片 東京聖誕燈飾2022｜六本木、表參道、丸之內　7大熱點總整理　光之散步道＋夢幻泡泡
客戶服務