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多個表演業團體促放寬防疫規定場地入座率上限

多個表演業團體促放寬防疫規定場地入座率上限

【有線新聞】政府防疫規定表演場地入座率只是上限的85%，多個表演業團體促請取消。
香港舞台藝術從業員工會及香港戲劇協會等組織發表聲明，指出施政報告提出多項與表演業界有關的長遠措施，但沒有解決業界的燃眉之急，說食肆已放寬至12人一枱，但全程戴口罩的藝文表演場地，卻仍要扣起15%座位。
要求當局解釋背後科學理據，呼籲盡快讓場地恢復100%入座率。
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