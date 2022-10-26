六名「612人道支援基金」信託人及秘書涉違社團條例案續審

【有線新聞】天主教香港教區榮休主教陳日君等，六名「612人道支援基金」信託人及秘書違反社團條例案續審。

律政司署理副刑事檢控專員周天行引用社團條例說，任何本地社團須於成立後一個月內，申請註冊或豁免註冊條例適用於任何會社、公司及一人以上組織，612基金有政治訴求，可排除成立是基於慈善目的，因此法庭只須判斷612基金是否一人以上組織。

六名被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩和施城威被票控2019年7月至去年10月期間作為612基金的幹事，未有遵從社團條例的規定註冊。