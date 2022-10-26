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何永賢指逾七千公屋綠置居因疫情延遲一年落成　房委會已督促承建商加快進度

【有線新聞】疫情阻延部分公營發展項目進度，7,600個公屋或綠置居單位會延後一年才落成。
房屋局局長何永賢回覆立法會議員書面質詢，今年初的疫情導致勞工短缺，建築材料運送到港出現問題，原定今年度落成的大埔第九區富蝶邨6,800個單位，和葵涌麗祖路項目800個單位，延後一年至2023至2024年落成。現時勞工供應及來港運輸安排，已大致上恢復正常，房委會會持續監察各項目進度和採取措施追落後，包括督促承建商增加人手、加快進度等。
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