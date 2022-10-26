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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
澳門增一宗確診個案 兩個多月「清零」斷纜 衛生局指社區爆發風險低
【有線新聞】澳門兩個多月「清零」斷纜，一名66歲的女子確診，衛生局指社區爆發風險低。
澳門衞生局局長羅奕龍：「目前掌握的數據，根據流行病學的調查，這位人士近日多次往來珠澳，在澳門社區的活動軌跡相對單一，屬輸入性個案的可能性大，目前評估澳門社區傳播風險相對低。她居住地方附近開展重點區域核酸檢測，基本要求連續三日，每日做一次核酸檢測；做檢酸檢測出門前，亦需做抗原檢測。」
該名女子居住的筷子基宏興大廈列為紅碼區，街道出入口被圍封，有身穿保護衣的工作人員駐守。
澳門政府說上午收到珠海市部門通知，一個十混一核酸測樣本呈陽性，其中八人在澳門複檢後發現一宗個案。
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