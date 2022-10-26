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黃大仙電鑽高處墮下反彈至行人路　擊中一名外傭受傷送院

黃大仙電鑽高處墮下反彈至行人路　擊中一名外傭受傷送院

【有線新聞】黃大仙一名外傭被高處墮下電鑽擊中受傷。
電鑽斷開了數截，組件散布一地，警方封鎖部分行人路調查。現場是樂富邨宏樂樓外、下午大約2時，一支電鑽突然由高處墮下，跌在大廈入口簷篷，再反彈至行人路，擊中一名58歲外傭肩膊膊頭。傷者由救護車送院治理，警方其後在大廈帶走一名工人協助調查。
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