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上月何文田鳳凰木倒塌　調查指底部真菌感染　惟過往目測檢查未有發現

【有線新聞】何文田上月有鳳凰木倒塌，政府完成調查發現樹木底部受真菌感染，但過往檢查時未能發現。
調查報告指，棵鳳凰木底部受到有害木層孔菌及重傘靈芝感染，引致褐根病及樹根腐朽，加上樹幹向馬路傾斜生長，導致樹根受拉力折斷及倒塌。報告又說，真菌感染深藏在泥土中，因此過往以目測方法檢查時，未能從表面發現。康文署之後複檢同一條街的34棵樹，發現其中三棵主幹基部有腐朽情況，本月初已移除。
其他部門亦按樹木辦要求檢查全港4,000多棵大型鳳凰木，有59棵要移除，預計下月內完成。
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