調查：港人連續五年精神健康平均分不合格　近三成因工作、居所或財政感焦慮抑鬱

【有線新聞】有調查顯示，港人連續五年精神健康的平均分不合格。

有團體8月至9月期間，以電話訪問收集約1,000份問卷。結果顯示，今年港人的精神健康平均分只有47.64分、屬不合格水平，當中約三成三人認為工作對精神健康有非常大影響；其次是居住環境及財政狀況等，近三成人出現焦慮或抑鬱等徵狀。

組織指疫情持續，建議政府推廣更多精神健康活動，緩解大眾擔憂。呼籲市民若壓力大，出現失眠、心跳加快等情況，要尋求專業人士如社工或醫生協助。