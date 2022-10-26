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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
自閉症男承認19年網上發煽動言論 四罪成還押至下月中判刑
【有線新聞】一名男子承認去年在網上號召市民上街，說要發起香港獨立革命前哨戰，四項煽動等罪成，還柙下月中判刑。
案情指，23歲患自閉症的陳泰森去年在連登發文說要保持仇恨，形容共產黨是暴政，建議港獨派自由戰士抵抗，有需要甚至發動戰爭；又在Telegram群組以「香港獨立革命前哨戰」為題發文，呼籲市民平安夜非法集結。
警方鎖定被告在連登及Telegram的帳戶將他拘捕，他承認三項煽動罪及一項煽惑他人非法集結罪。
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