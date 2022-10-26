美食嘉年華周六起舉行　參展商獲減租25%、現場不准試食

【有線新聞】廠商會主辦美食嘉年華，星期六一連九日舉行。

嘉年華在葵涌運動場舉行，會有超過290個攤位，分為日韓美食區及健康養生區等四個主題展區，與以住一樣，現場不准試食。

主辦方說今屆嘉年華獲政府寬減場地租金，所有參展商可獲減免租金25%，入場費亦由去年五元減至四元，希望吸引超過15萬人流，創造一億生意額。