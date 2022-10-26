涉19年行人隧道張貼光時海報　29歲女文員判160小時社服令

【有線新聞】一名女子2019年在行人隧道管有噴膠及張貼光時海報，她承認管有物品意圖損壞財產罪，判160小時社會服務令。

裁判官判刑指，29歲報稱文員的被告彭紫玲，年紀不小，思想應已成熟，清楚知道法律的界線，明白她對事件的悔意，已還押兩星期，知道失去自由的傷害，警惕她罪行的嚴重性，接納感化官報告，判處160小時社會服務令，並勸勉被告珍惜機會、不能再犯。