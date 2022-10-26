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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
有報道指康泰旅行社清盤 公司稱為節省成本暫停門市：料員工難短時間內復工
【有線新聞】康泰旅行社說為節省成本，公司及門市不會如常運作，希望保留實力直至全面通關。
康泰位於旺角的分店沒有營業，網站顯示電話報名中心、分行等，8月起暫停服務。有報道指康泰清盤結業，康泰澄清是希望用最小成本營運，保留實力直至全面通關。形容過去兩年多，旅遊業猶如走進看不到盡頭的黑暗隧道，領隊、員工零收入所以轉行，雖然入境檢疫實施了「0+3」，估計員工短時間內難以復工。
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