鄧炳強指正與電訊商研究防電騙　專責小組攔截可疑來電　設標示提醒用戶

【有線新聞】近年電話騙案增加，保安局局長鄧炳強說政府正與電訊營辦商研究攔截證實行騙的來電，而收到可疑來電亦會標示。

立法會議員楊永杰：「能否建立系統，自動將懷疑是騙案的海外電話自動攔截？」

保安局局長鄧炳強：「我們與通訊事務管理局辦公室以及各大電訊商，有專責小組正做工作，希望能夠將可疑來電日後攔截了。如果證實行騙就會攔截，如果覺得十分可疑的話會在來電時有標示出來，提醒用戶（電話）非常可疑。」