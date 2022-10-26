政府提出追加撥款約351億　涉注資防疫抗疫基金、社區檢測及採樣站運作等開支

【有線新聞】政府向立法會提出追加撥款約351億元。

政府文件指，一般收入帳目下84個開支總目，有7個在上個財政年度超支，包括為延續社區檢測和流動採樣站運作，最大筆追加撥款為約269億元，是向「防疫抗疫基金」注資額外現金流。

追加撥款的條例草案會在周五刊憲，下月2日在立法會首讀。