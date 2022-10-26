泰國「搶人才」　外國人投資八百萬可買地置業　冀吸逾百萬人赴泰

【有線新聞】各地政府都想盡辦法「搶人才」，泰國政府推出新計劃容許外國人買地置業，希望未來五年吸引100萬外國有錢人到當地投資，當地人就擔心新計劃會引發土地炒賣。

泰國一直以來規定只准當地人及外籍配偶買土地，外國人若要置業只能選購公寓或以租賃形式持有。這個情況將會有改變，內閣會議在周二通過外籍人士購買土地的新法律。合資格人士在曼谷、芭堤雅或不屬軍事安全禁區的地方，購買最多1,600平方米的土地建屋居住。