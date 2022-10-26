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泰國「搶人才」 外國人投資八百萬可買地置業 冀吸逾百萬人赴泰
【有線新聞】各地政府都想盡辦法「搶人才」，泰國政府推出新計劃容許外國人買地置業，希望未來五年吸引100萬外國有錢人到當地投資，當地人就擔心新計劃會引發土地炒賣。
泰國一直以來規定只准當地人及外籍配偶買土地，外國人若要置業只能選購公寓或以租賃形式持有。這個情況將會有改變，內閣會議在周二通過外籍人士購買土地的新法律。合資格人士在曼谷、芭堤雅或不屬軍事安全禁區的地方，購買最多1,600平方米的土地建屋居住。
計劃對象主要為四類人，包括世界各地的富豪、退休人士、專才和想在泰國工作的人。他們必須在三年內投資物業、基建等項目至少四千萬泰銖、折合約八百萬港元，購買政府公債、基金和信託亦可以 買政府公債、基金和信託都得。若想提早撤資就會喪失土地的擁有權。
泰國政府希望計劃到2026年可吸引逾1百萬外國人，並為經濟注入超過1萬億泰銖。但有當地商會擔心外國人買地計劃會觸發投機行為，特別是來自中國的投資者，可能令地價上漲本地人負擔不起。商會指刺激經濟有很多方法，例如可以吸引技術專才，參與東部經濟走廊計劃，將泰國發展成高科技的工業樞紐。