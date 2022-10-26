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近50人報名選拔航天員　黃偉綸形容反應熱烈、籲把握機會貢獻國家

【有線新聞】國家首次在港選拔載荷專家，明天截止報名，至今收到近50份報名。
財政司副司長黃偉綸在社交平台說，這些報名來自大學科研機構或企業等科研專家，形容反應熱烈。
招募期在周四晚上結束，他呼籲有志在航天領域貢獻國家的人把握機會。
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