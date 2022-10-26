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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
林鄭月娥辦公室月租37.7萬元 陳國基：合理水平
【有線新聞】政府以月租37.7萬元，為前行政長官林鄭月娥在金鐘太古廣場租用辦公室。
政務司司長陳國基回覆立法會議員書面質詢，說辦公室租約為期三年，樓面面積約2,870呎，呎租約130元，認為屬合理水平。
陳國基說堅尼地道的前任行政長官辦公室，已供三位前特首使用，沒有額外地方，考慮要切合前特首身分，便利會見各界人士等要求，認為中環或金鐘是合適地點，但沒合適的政府處所，所以物色了太古廣場的辦公室單位。
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