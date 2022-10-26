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2022年10月26日
港聞
新聞資訊
瑪麗醫院醫生疑取嗎啡自用 院方已報警、無病人受影響
【有線新聞】瑪麗醫院一名醫生懷疑不當獲取嗎啡口服止痛藥，院方已報警。
該名醫生受聘於港大醫學院，目前正休假。事件懷疑涉及其他醫生在今年二月至八月期間為他處方藥物，其他病人沒有受影響。瑪麗醫院說非常重視事件，聯同港大成立委員會調查，上星期六已接見該名醫生了解，亦已報警，釐清事件有否觸及刑事成分。
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