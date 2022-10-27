普京檢視俄羅斯戰略核武部隊演習　發射多枚洲際彈道導彈

【有線新聞】俄羅斯戰略核武部隊舉行演習，發射多枚洲際彈道導彈，總統普京視像檢視軍演，不點名批評美國霸權，又指烏克蘭淪為美國的外交工具。美國國務卿布林肯警告俄方一旦使用核武將面臨後果。

俄羅斯海陸空戰略核武部隊周三進行戰略威懾力量演習，是自俄烏戰事爆發以來首次舉行核軍演。在普列謝茨克航天發射場發射「亞爾斯」洲際彈道導彈；北方艦隊的核潛艇在西北部的巴倫支海亦發射「輕舟」洲際彈道導彈；兩架圖-95遠程戰略轟炸機則發射巡航導彈。

總統普京在莫斯科視像方式檢視演習情況，並聽取國防部長紹伊古匯報，紹伊古稱演習模擬俄軍反擊敵方的核攻擊任務，演習完滿結束，所有導彈均命中預定目標。普京同日在獨聯體國家領導人會議上，不點名批評美國不惜代價動用政治、軍事、經濟等手段和資源維持霸權，又批評烏克蘭已失去主權，淪為美國的外交工具，被利用來打擊俄羅斯。

美國日前已收到俄方知會舉行相關軍演，國務卿布林肯出席活動說

已向普京表明，俄方一旦在烏俄戰事使用核武將面臨後果。他又譴責俄方捏造烏克蘭打算使用含放射性物質「骯髒彈」，批評是作為核大國的不負責任行為。