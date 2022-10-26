德國准中資入股漢堡港碼頭　據報內閣警告具戰略影響力　中方促停無端炒作

【有線新聞】德國政府經過協調後，批准中國國企、中遠海運收購漢堡港碼頭股份，但收購購權比例下降，而且不會有決策權。政府發言人表示批准收購與總理朔爾茨11月訪華無關。

德國總理府外有示威，要求朔爾茨政府不要將漢堡港賣給中資企業。反對聲下，朔爾茨政府批准了折衷方案，只准中遠海運子公司收購漢堡港其中一個貨櫃碼頭24.9%股份，這個比例少過中遠原先計劃的35%，沒有管理或戰略決策權，將來新的收購計劃也需要經過投資審查。經濟部聲明表示這些限制部分原因是出於對公共秩序和安全的潛在威脅。

漢堡港是中歐的重要物流樞紐，德國政府負責經濟、國防和外交的六位部長均反對。路透社報道，德國外交部在一份內閣文件警告，指這次中資入股不成比例地增加，中國對德國的戰略影響力以及德國對華依賴危及歐洲運輸項目；如果發生危機，中國或在政治上對德國甚至歐洲關鍵基礎設施施加影響力。

德國政府發言人重申，此次不是出售港口，只是賣一個碼頭的股份，沒有為中國公司打開戰略大門，決定亦與朔爾茨11月訪華行程無關。中國外交部發言人汪文斌：「合作是互惠互利的，我們希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。」