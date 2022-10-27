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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
料退額外印花稅年吸3.5萬人才 許正宇︰難估算具體財政影響
【有線新聞】施政報告提出，為吸引年薪超過250萬元人才來港，居留滿七年可退回置業的額外印花稅。財庫局局長許正宇說，庫房收入會減少，但預計每年能吸引3.5萬人來港。
財經事務及庫務局局長許正宇：「政策的原意或初心是希望廣納四方之才，這個才和貝字旁的財不一樣，目的不是想為庫房增加收入或在其他方面有進帳，更多是希望在人才方面幫到香港。具體對財政影響是動態、難以估算，要視乎利用政策的人他買樓房的價值、什麼時候買、什麼時候退。」
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