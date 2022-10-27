大麻二酚將列危險藥物　有業界不滿政府一刀切禁售相關產品、形容違背世界潮流

【有線新聞】政府以先訂立後審議方式，將大麻二酚CBD列為危險藥物，明年2月生效，即日起市民可以將CBD產品放到十個政府合署的棄置箱，有業界不滿一刀切禁售。

Den：「主要賣CBD濕疹產品，大約有70多款，來自捷克、奧地利和荷蘭，以前高峰期一天可以賺四至五千元。」大麻二酚CBD由大麻提取，沒有精神活性作用、不會上癮。本身有濕疹的阿Den一直有用CBD產品，眼見在世界各地愈來愈普及，她三年前開設網店售賣，直至警方和海關接連在市面檢獲CBD產品含易上癮的受管制危險藥物四氫大麻酚THC，並拘捕負責人，阿Den自此已經不敢再出售。

她認為，政府全面禁止CBD是違背世界潮流，舉例說就算在內地，CBD都不是毒品，只要THC成分不超過0.3%就不違法，Den：「為甚麼政府要一刀切呢？有生產力促進局可以檢驗產品有沒有農藥或重金屬，有很多設備，如果CBD產品可以檢驗的話，沒問題就可以售賣。我曾致電去問，對方說有儀器，但沒有指標、沒有知識和技術。」

政府向立法會提交修例，說從大麻提取時極難分離出百分百純CBD，難免會有一定濃度的THC，CBD亦可以透過自然分解或化學程序轉化成THC，決定以先訂立後審議程序將CBD納入危險藥物，禁止製造及售賣，明年2月正式生效。這三個月期間，十個政府合署會設置棄置箱，讓業界及公眾處理CBD產品。