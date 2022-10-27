海關破疑借集運販毒案　涉款二千萬　拘三男

【有線新聞】海關近三個月在機場破獲五宗涉嫌透過集運貨物，販運危險藥物案件，截獲約40公斤懷疑毒品，三名男子被捕。

截獲毒品包括29公斤懷疑冰毒及12公斤懷疑大麻花，總值二千萬港元。海關在機場抽查來自美國、報稱是打印機、結他調音器、中國茶葉及來自泰國的面膜時，發現貨物X光影像有可疑，或者重量與紀錄不符，檢查後發現內藏毒品，拘捕了三名男子，報稱是貨車司機、物流公司東主、貿易公司經理，他們獲准保釋候查。