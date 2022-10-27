鄒幸彤案｜兩人旁聽時拍手叫囂　裁發表煽動文字罪成　分別判監三個月及一年

【有線新聞】兩名市民在法院旁聽期間拍手及叫囂，被裁定發表煽動文字罪成，分別判監三個月及一年。

被告彭滿圓及趙美英報稱無業，他們被控今年1月4日在西九龍裁判法院旁聽支聯會前副主席鄒幸彤煽惑集結案時拍手、叫囂、發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨。

被告彭滿圓亦被指於前年11月至今年2月，在YouTube頻道作出一項或多項具煽動意圖的作為，同樣裁定罪名成立。