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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
鄒幸彤案｜兩人旁聽時拍手叫囂 裁發表煽動文字罪成 分別判監三個月及一年
【有線新聞】兩名市民在法院旁聽期間拍手及叫囂，被裁定發表煽動文字罪成，分別判監三個月及一年。
被告彭滿圓及趙美英報稱無業，他們被控今年1月4日在西九龍裁判法院旁聽支聯會前副主席鄒幸彤煽惑集結案時拍手、叫囂、發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨。
被告彭滿圓亦被指於前年11月至今年2月，在YouTube頻道作出一項或多項具煽動意圖的作為，同樣裁定罪名成立。
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