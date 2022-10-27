議員批公院專科輪候時間長　盧寵茂認人手流失嚴重、年輕醫生比率高

【有線新聞】施政報告提出將病情穩定的內科新症病人，最長輪候時間縮短20%，多名立法會議員批評即使落實，部分病人仍要等超過兩年，要求封頂。醫務衞生局承認，公立醫院人手流失嚴重，影響服務。

立法會連續兩日辯論由民建聯梁熙提出縮短公立專科門診輪候時間的議案，他說不少專科、病情穩定的新症，輪候都要等多年，舉例九龍西聯網，眼科最長要等待約3.3年。

立法會議員（九龍中） 楊永杰︰「內科減少20%是否很厲害？以港島西聯網為例，最長輪候時間只是由2.7年減少至2.2年，請問局長這個是否合理？」

醫管局現時有協作計劃分流，穩定的內科、骨科和精神科病人可以選擇在社區私營醫療中心就診，當局說會考慮擴展到更多專科，有議員重申輸入更多海外醫生才是上策。

自由黨飲食界立法會議員張宇人︰「希望現屆政府能繼續拆牆鬆綁，進一步放寬海外醫生來香港執業，除了擴闊畢業生能獲特別註冊認可、海外院校名單外，連帶該等院校的醫科教員都享有特別註冊待遇。」

醫務衞生局長盧寵茂回應說，其實有53%、超過7萬眼科病人屬優先，最長8星期就見到醫生，他說公營系統有人手流失問題，醫管局會積極考慮要合資格醫護服務公立醫院一段時間。

盧寵茂︰「有88%醫生未做到退休就離開公營系統，醫生流失中最高比率是40歲以下，這是一個令我們很擔心的問題，到底是制度、環境問題，還是新一代的思維，新的醫生、年輕的醫生對留在公立醫院服務市民是有甚麼想法？」

盧寵茂無承諾為輪候時間封頂，向留守公立醫院的醫護致敬，說希望醫護多些專業、少些商業，而議員議案最後獲分組點票通過。