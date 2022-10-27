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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
私家車疑避警追截 屯公逆線行駛釀三車相撞、三人傷 女司機被捕
【有線新聞】一輛私家車懷疑逃避警車追截，從荃灣逆線行駛至屯門公路，導致三車相撞，三人受傷。
有行車記錄儀拍攝到，一輛警車中午在象鼻山路發現一輛往沙田方向的銀色私家車涉嫌違例，警車準備截查，私家車突然掉頭逆線駛走，警車一直尾隨追截，駛上屯門公路荃灣出口，私家車駛至油柑頭附近失控，與另外兩輛私家車相撞。兩男一女司機被困，由消防員救出，他們清醒送院。意外引致往荃灣方向交通擠塞，車龍伸延至深井。警方拘捕52歲私家車女司機，她拒絕提供樣本進行藥駕、醉駕測試。
荃灣警區刑事調查（三）總督察王身樂：「現場對被捕者的車輛仔細搜查、傳召緝毒犬到場調查，車上沒有找到任何毒品、違禁品，正聯絡肇事車主進行調查。」
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