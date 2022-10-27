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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
灣仔警總招募中心啟用 將提供即場面試等測試
【有線新聞】位於灣仔警察總部的警方招募中心啟用。
警務處處長蕭澤頤主持開幕典禮，中心為有意投考警隊的人提供即場面試、視力及手握力測試等，亦設有VR虛擬實境射擊體驗，團體或學校可以預約中心定期舉辦的招募講座。
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