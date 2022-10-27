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2022年10月27日
港聞
新聞資訊
七人欖球賽至今售逾二萬五千張門票 主辦方料逾3萬人入場
【有線新聞】一連三日的國際七人欖球賽下周五開鑼，至今售出超過二萬五千張門票。
主辦機構說，隨著入境隔離限制放寬及政府批准場內進食，公眾門票已售出近8,500張，連同早前預售門票，合共售出超過25,000張，預計會有超過3萬人入場觀看賽事，而餘下1,500張公眾門票會繼續透過售票平台發售，必要時會延長銷售期至賽事周末。
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