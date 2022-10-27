增6,062宗確診、8死　已打兩針、21個月大染疫女童現嘶哮症狀、入ICU情況穩定

【有線新聞】本港新增6,062宗新型肺炎確診，5,687宗是本地、375宗是輸入，多8名患者離世。

一名21個月大、已打兩針的女童，上星期六發燒、氣喘及胃口差，確診新型肺炎，治療後情況穩定可出院，昨晚出現嘶哮症狀，到急救室求醫，送入深切治療部、要用呼吸機，她同時感染新型肺炎及鼻病毒目前情況穩定。另外青山醫院一個法醫精神科男病房，累計有10名病人確診，病房暫停接收新症及探訪。