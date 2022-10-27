黎智英欺詐案罪成　美國務院譴責判決、批控罪「虛假」　兩辦強烈譴責干涉內政

【有線新聞】壹傳媒用地欺詐案創辦人黎智英罪成，美國國務院批評控罪虛假，港澳辦、中聯辦強烈譴責。

美國國務院發聲明，形容黎智英的控罪虛假，案件不屬於《港區國安法》，但採取了《國安法》的嚴格法律程序，做法違反《中英聯合聲明》。

港澳辦及中聯辦強烈譴責，批評美國國務院顛倒黑白，妄圖破壞香港法治、干涉中國內政，為反中亂港分子撐腰張目，是精神分裂式的政治表演。特區政府強烈反對美國政府不符事實及純為政治目的的言論，批評外國政客刻意無視法庭裁決。